Criança de 4 anos é socorrida após cair em piscina em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os Bombeiros foram chamados

Os Bombeiros de Apucarana confirmaram ao TNOnline, que uma criança de 4 anos se afogou após cair em uma piscina em uma casa na região do Residencial Parque da Raposa, na tarde deste domingo (19). As equipes foram chamadas pelo pai da menina, por volta das 13h30.

continua após publicidade .

Conforme os Bombeiros, a criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com os socorristas, a família repassou que foi tudo muito rápido, que eles estavam reunidos, que por um minuto, perderam a criança de vista e ela estava na piscina residencial, de tamanho médio.

A garotinha foi retirada da piscina por um familiar. Os Bombeiros que foram rapidamente para o endereço, acabaram de realizar o socorro. Ela foi levada para a UPA.

continua após publicidade .

Carro cai no Lago Jaboti em Apucarana e condutor é salvo por bombeiros

Um carro caiu dentro do Lago Jaboti, em Apucarana, norte do Paraná, na manhã deste domingo (19). Dentro do veículo, um Citroën C3, havia um homem de 43 anos que foi resgatado pelos Bombeiros, pois uma equipe já estava bem perto do loca. Pessoas que caminhavam ao redor do parque também tentaram resgatar a vítima.

A situação ocorreu por volta das 9h00. Informações apuradas no local, junto a uma testemunha, dão conta que o motorista passou pela estrada de acesso e dirigiu em direção ao lago. Um homem que estava no local nadou até o veículo e os Bombeiros chegaram a tempo, quebraram o vidro e salvaram a pessoa.

Siga o TNOnline no Google News