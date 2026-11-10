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APUCARANA

Criança de 4 anos é esquecida em creche e mãe é encontrada embriagada

Menor precisou ser entregue aos cuidados de outro familiar após a direção da escola acionar o Conselho Tutelar em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criança de 4 anos é esquecida em creche e mãe é encontrada embriagada
Autor Conselho Tutelar foi acionado - Foto: Imagem ilustrativa

Uma criança de quatro anos foi entregue aos cuidados de um familiar na noite desta segunda-feira (9) após ser deixada em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Residencial Sumatra I, em Apucarana. A mãe foi localizada em casa pelas autoridades, mas não tinha condições de cuidar do filho por estar visivelmente sob efeito de álcool.

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O caso começou no fim da tarde, quando o horário de funcionamento da creche terminou e nenhum responsável apareceu. A criança ficou aguardando na escola sob os cuidados da diretora e da supervisora. Diante da demora incomum, o Conselho Tutelar foi acionado e solicitou o acompanhamento da Polícia Militar para ir até a casa da família e entender o que havia acontecido.

No endereço, as conselheiras e os policiais encontraram a mãe. De acordo com o registro da ocorrência, a mulher apresentava forte cheiro de bebida, andava cambaleando, estava com os olhos avermelhados e sequer conseguia prestar atenção ou responder às perguntas feitas pela equipe.

Para garantir a segurança e o bem-estar da criança, o Conselho Tutelar decidiu acionar um outro familiar, que ficou responsável por acolher e cuidar da vítima. A Polícia Militar acompanhou toda a situação prestando apoio para garantir que a ocorrência fosse finalizada de forma pacífica.

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´polícia abrigamento Apucarana CMEI segurança infantil
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