Criança de 12 anos que havia desaparecido é encontrada em Apucarana

A criança de 12 anos que estava desaparecida deste a manhã desta terça-feira (19), em Apucarana, no norte do Paraná, foi encontrada. A jovem, Eloise Ferraz de Oliveira, é estudante do Colégio Estadual Nilo Cairo.

A família chegou a acionar a polícia e registrar um boletim de ocorrências sobre o sumiço. Segundo a mãe, Débora Ferraz de Oliveira, ela teve uma discussão com a filha na segunda-feira (18) e acredita que esse foi o motivo do desaparecimento. Ela conta que chegou em casa, no Residencial Solo Sagrado, por volta das 11h30, e encontrou a residência toda aberta.

"Sempre volto para casa às 11h30 para buscar ela e levar para a escola, mas quando cheguei estava tudo aberto e a mochila que ela leva para o colégio estava em cima da cama", explica Débora, que informou que a filha havia saído de vestida com uma blusa preta, calça jeans e carregando uma mochila preta.

