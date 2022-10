Criança de 10 anos passa mal e morre em Apucarana

Da Redação

A ocorrência foi registada na noite de quinta-feira (5)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana confirmou que atendeu uma criança, de 10 anos, que sofreu uma parada cardíaca. O menino não resistiu e faleceu. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (5).

A família, que vive na Vila Reis, acionou o Samu após o menino sofrer uma crise convulsiva. A criança foi colocada em um carro e levada de encontro à ambulância.

Os socorristas tentaram diversas vezes reanimar o menino, porém, ele não resistiu. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e já liberado para velório e sepultamento.

O menino, ainda de acordo com pessoas próximas, sofria com epilepsia. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), Mackensie Evangelista dos Santos será velado na Capela Central e o sepultamento vai ocorrer às 9h desta sexta-feira (6), no Cemitério Portal do Céu.

