Criança de 10 anos está desaparecida em Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana confirmou, na noite desta quarta-feira (13), que uma criança, de 10 anos, está desaparecida. A mãe da menina, Flávia Bassaco de Lima também procurou a Polícia Militar (PM). Ela disse que a filha, Beatriz Bassaco Alves não voltou da escola.

Flávia disse que a garota estuda na Escola Municipal Durval Pinto, que vai de van até a instituição, porém, a garota não retornou no período da tarde para casa. A mulher conversou o motorista do transporte, segundo ele, Beatriz avisou que não voltaria para a residência da família, pois teria uma consulta com o psicólogo, mas de acordo com a mãe, a consulta deveria acontecer nesta quinta-feira.

A mãe também disse que ligou para algumas colegas, que contaram que Beatriz estava com moedas na mão e disse que iria comprar doces. A criança estava usando uma calça preta, camiseta do uniforme do município de Apucarana, uma blusa vermelha e bolsa preta.

Qualquer informação, basta ligar no 190 PM ou 3420-6700, Polícia Civil.