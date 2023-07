Criança coloca fogo em colchão ao brincar com isqueiro em Apucarana

Uma criança de três anos de idade mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (27) ao colocar fogo com um isqueiro no colchão de uma cama, em uma residência localizada na Rua Dr. Francisco José Montelima, no Residencial Solo Sagrado, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

Um caminhão da corporação se deslocou ao local, mas quando chegou, o fogo já havia sido controlado pelos moradores. Segundo a mãe da criança, haviam sete pessoas na casa, porém, ninguém se feriu. "Quando entrei no quarto rápido vi o fogo, mas fomos apagando jogando água", contou Thaina.

Foto por TNOnline Cama pegou fogo provocado por criança

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Número de incêndios ambientais aumenta 85% em Apucarana

Diante do princípio de incêndio controlado pela família, o caminhão dos bombeiros retornou ao quartel.

Siga o TNOnline no Google News