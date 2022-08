Criança chama a polícia para conter agressões do pai contra mãe

Da Redação

Imagem Ilustrativa - três casos de violência doméstica, com lesões corporais, foram registrados pela PM de Apucarana

Uma criança, de apenas 12 anos, acionou a Polícia Militar de Apucarana, no início da noite desta sexta-feira (12), para denunciar o pai, que estava agredindo fisicamente a mãe. O caso aconteceu na Rua Independência, no Jardim América.

A Polícia Militar foi acionada pela criança que relatava que o pai, que havia chegado em casa muito agressivo, iniciou uma briga com a mãe e estaria espancando a mulher.

No endereço, a equipe da PM fez contato com a vítima, de 31 anos. Ela relatou que o companheiro, um homem de 35 anos, havia chegado alterado em casa, com sintomas de embriaguez e passou a agredi-la fisicamente. Ela conta que ele a agarrou pelo pescoço e dizia que iria matá-la.

A vítima disse aos policiais que pretendia representar contra o autor das agressões e os policiais fizeram a prisão do homem, que foi levado para a 17ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.

OUTRAS AGRESSÕES

Outros casos de violência doméstica com agressões físicas contra as mulheres foram registrados pela Polícia Militar de Apucarana na noite de sexta (12) e madrugada deste sábado (13).

Por volta das 23h30 de sexta-feira (12), a PM foi chamada ao conjunto Dom Romeu, na rua São Marcos, por conta de uma denúncia de violência doméstica. A mulher, de 25 anos, relatou aos policiais que seu companheiro, de 43 anos, havia agredido fisicamente. A vítima relatou que o homem chegou a agarrá-la e batido a cabeça dela na parede, além de ter dado vários socos. A mulher mostrou um hematoma e outras marcas decorrentes das agressões. Mas o homem fugiu antes da chegada da polícia. A mulher foi orientada a procurar a Polícia Civil para as providências cabíveis contra o agressor.

Já na madrugada deste sábado (13), outro caso de lesões corporais foi registrado, na rua Souza Naves, no centro de Apucarana. A PM foi acionada logo depois da meia noite, para uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde uma mulher teria dado entrada com lesões corporais decorrentes de agressões cometidas pelo companheiro.

A vítima, uma mulher de 30 anos, declarou que estava com seu companheiro em uma loja de conveniência e, por motivo banal, teriam iniciado uma discussão, quando o homem passou a agredi-la, com vários socos e empurrões, chegando a jogá-la no chão.

A mulher ficou com escoriações na mão direita e hematomas na boca. Após o crime, o autor fugiu. A vítima foi orientada a procurar a delegacia da mulher para denunciar o caso e solicitar medida protetiva.

