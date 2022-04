Criador de Apucarana tem animais premiados na Expolondrina

Da Redação

O criador de ovinos de Apucarana Luis Fernando Matiuzzi Lemos teve dois animais premiados na Expolondrina neste sábado, 09. Ele cria animais há 14 anos e conta que já participou de várias competições.

"Já fui grande campeão em Maringá. Este ano fui vice-campeão em Cascavel com o segundo melhor animal do Paraná que foi vendido em leilão como recorde do preço. Tive animal premiado na última competição nacional da raça em São José do Rio Preto também. Fiquei em 3º lugar na categoria ovino jovem", contou o criador.

Neste sábado, o apucaranense teve dois animais premiados na categoria ovino jovem e esteve na final geral. Os animais premiados são da Raça Dorper, original da África do Sul.

"Este resultado é muito bom numa feira com animais de vários estados", comemorou.