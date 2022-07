Cresol Norte Paranaense lança Plano Safra na associação do Pirapó

Da Redação

A Cresol Norte Paranaense realizou na noite desta quarta-feira (6), na Associação dos Cafeicultores de Pirapó (Coocapi), o lançamento do Plano Safra 22/23. O presidente da Cresol, Claudomiro Garcia, durante o evento, falou sobre taxas e valores que serão repassados aos cooperados.

Participaram do lançamento os prefeitos Júnior da Femac, de Apucarana, Emerson Toledo, de Cambira, e Paulo Wilson Mendes, de Califórnia. A diretoria da associação do Pirapó, representantes do IDR, da Cocamar, da Cocari, do Sindicato Patronal e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, cooperados e convidados também prestigiaram o evento.

"Agradeço a presença de todos, foi um momento de confraternização, com uma boa moda de viola para estreitar relacionamentos. A Cresol Apucarana está à disposição para atender a todos com um ótimo atendimento", comentou Claudomiro Garcia.

Cresol projeta aplicar R$ 10 bilhões na Safra 22/23

De acordo com os dados divulgados pela Cepea-USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em parceria com a CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária), o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 8,36% em 2021. O setor alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, que é o maior índice em quase 20 anos, demonstrando o papel importante que o agronegócio desempenha no país.

A Cresol, que é uma cooperativa financeira que atua há mais de 27 anos no mercado, tendo como um dos seus principais públicos, o produtor agrícola, sentiu de perto esse crescimento. Trabalhando com linhas de créditos que vão dos custeios a investimentos, a cooperativa encerra o plano safra 2021/2022 tendo movimentado cerca de R$6 bilhões, com mais de 98 mil contratos. O montante representou um crescimento de 25%, em relação ao volume contratado na safra anterior.

Agora a instituição já começa a se preparar para o Plano Safra 2022/2023, que inicia a partir do dia 1º de julho, do qual o Governo Federal pretende disponibilizar R$ 340,88 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano, número que representa um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Da mesma forma, a Cresol também tem a expectativa de ampliar os valores repassados aos produtores rurais.

“Estamos nos preparando para mais uma safra recorde na Cresol. Nossa expectativa é de aplicarmos R$10 bilhões nesta safra 22/23. O trabalho sempre começa com uma certa antecedência, por isso já iniciamos e avançamos com várias negociações junto ao BNDES, ao Governo e a outros bancos privados. Sabemos que a próxima safra será desafiadora, principalmente pelo volume de crédito que pretendemos disponibilizar, por isso é importante estarmos todos engajados: funcionários, cooperados, dirigentes. Além de estarmos sempre de olho nas oportunidades de negócios, para atingir essa meta”, explica Cledir Magri, presidente da Cresol.

