Cresol inaugura novo ponto de atendimento em Apucarana

Da Redação

O presidente do Cresol, Claudomiro Garcia, esteve na sede do TNOnline

Além da agência de relacionamentos localizada na Avenida Curitiba, a Cresol inaugurou no dia 21 de março mais uma sala de negócios em Apucarana, no norte do Paraná. A unidade está situada na Avenida Aviação. A Cresol é um sistema de cooperativas de crédito com soluções financeiras que está em 18 estados do Brasil e soma mais de 720 mil cooperados.

"Com a inauguração desta sala de negócios em Apucarana podemos estar mais perto dessa comunidade. Isso faz com as pessoas se sintam mais próximas da cooperativa e se sintam mais à vontade para realizar transações financeiras. O objetivo desses pontos é encurtar a distância entre a Cresol e a comunidade", esclarece o presidente da Cresol, Claudomiro Garcia, que esteve nesta quinta-feira (23), na sede do TNOnline.

A cooperativa não para por aí. Os planos de expansão estão a todo vapor, conforme Garcia. "Queremos abrir novas salas de negócios em Cambira, Rolândia, Califórnia e Rio Branco do Ivaí. Pretendemos chegar nessas cidades até o começo de 2024. Em Rolândia e Cambé, por exemplo, já temos colaboradores visitando a comunidade, abrindo contas e fortalecendo o projeto", complementa.

Ainda de acordo com o presidente, o sistema Cresol é um dos maiores repassadores de crédito para o agronegócio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Brasil. "Atendemos mais gente, mas com valores menores. Isso faz com a gente seja o maior repassador de créditos do BNDS", explica.

Sobre a agência da Cresol aberta em 2019, Claudomiro diz que Apucarana recebeu a cooperativa muito bem. "A gente vê crescer o número de cooperados constantemente e ainda temos muito espaço para abrir mais pontos de atendimento. A gente se tornou uma marca reconhecida pela população apucaranense", acredita.

Veja a entrevista na íntegra:

