Cresol doa mil jalecos para o Hospital da Providência

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) repassou nesta sexta-feira (28/05) mil jalecos para o Hospital da Providência. A doação foi viabilizada por um grupo de empresários de Apucarana, que nesta pandemia criou uma ação entre amigos para colaborar com o enfrentamento do coronavírus.

O ato ocorreu na unidade de Apucarana da Cresol e contou com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, do presidente da Cresol Norte Paranaense, Claudomiro Garcia, da gerente da agência de Apucarana, Geórgia Fontanini Gonçalves, e da irmã Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência. Também estiveram presentes integrantes da ação entre amigos, o empresário Armando Boscardin e o professor universitário Ronie Galeano.

O prefeito destacou a iniciativa da Cresol, observando que a doação ajudará quem está na linha de frente do enfrentamento da covid-19. “O Hospital da Providência tem cerca de 700 funcionários, que estão há quase um ano e meio na luta contra esse vírus. É um gesto de generosidade, de amor e carinho para quem está trabalhando para salvar vidas”, ressalta Junior da Femac.

Claudomiro Garcia, presidente da Cresol Norte Paranaense, afirma que a cooperativa vem contribuindo nas cidades de atuação da instituição com a doação de vários materiais, como respiradores e jalecos. “Vivemos momentos bastante preocupantes com o agravamento da pandemia e a Cresol busca contribuir com esse que é o grande desafio atualmente da sociedade”, salienta Garcia.

A irmã Geovana Ramos ressalta a união de esforços entre o Poder Público, a rede de saúde e a sociedade no enfrentamento da pandemia. “Temos um grande cuidado com os nossos profissionais e esses aventais darão maior segurança para o desenvolvimento das atividades. Os profissionais estão cansados e, quando enxergam um gesto de solidariedade da sociedade, isso acalenta os funcionários”, comenta a diretora do hospital.

A ação entre amigos é coordenada pelos empresários Armando Boscardin, João Reis e o professor Ronie Galeano. “Estamos buscando parceiros para atender as demandas. Já viabilizamos cilindros de oxigênio para a Autarquia Municipal de Saúde e 2.500 máscaras para os Centros de Referência da Assistência Social. Para o Providência, já repassamos 2.500 máscaras, outros mil aventais e agora mais estes mil através da Cresol”, cita o professor Ronie.