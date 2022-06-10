Cresce o número de vagas de trabalho na Agência de Apucarana; Confira

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 632 vagas de emprego nesta sexta-feira (10). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)
|1
|CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|CONTADOR
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|ELETRICISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|5
|GERENTE ADMINISTRATIVO
|1
|GERENTE E-COMMERCE
|1
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ADMINISTRADOR DE MATERIAIS
|1
|AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
|1
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|3
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|11
|ALMOXARIFE
|2
|ANALISTA DE PCP
|3
|ARTE FINALISTA
|2
|ASSISTENTE DE VENDAS
|3
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|3
|ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)
|1
|ATENDIMENTO/ VENDAS
|8
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|7
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO
|3
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|2
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|31
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|12
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BORRACHEIRO
|1
|CALDEIRISTA
|1
|CAMAREIRA
|1
|COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)
|1
|CORTADOR DE CARNE
|2
|CHEFE DE PISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|EMPREGADA DOMÉSTICA (meio período)
|1
|ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
|1
|ENCARREGADO DE USINAGEM
|1
|ESTAGIÁRIO DE DIREITO
|3
|FORNEIRO DE FUNDIÇÃO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|GUINCHEIRO
|1
|INSPETOR DE QUALIDADE
|1
|INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (CERCA ELÉTRICA E PORTÃO)
|1
|JARDINEIRO
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM
|1
|LOMBADOR EM MATADOURO
|1
|MAÇARIQUEIRO
|1
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO DE MOTO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|4
|MONTADOR (METALÚRGICA)
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|3
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA (CNH C, D ou E)
|5
|MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA (CNH E)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|20
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)
|1
|MOTORISTA FURGÃO (CNH D)
|1
|OFFICE BOY
|2
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|7
|OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|2
|OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
|10
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|OPERADOR PRENSADOR DE COUROS
|1
|OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS
|1
|PORTEIRO
|1
|PORTEIRO (ESCALA 12X36)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SERRALHEIRO
|4
|SOLDADOR (sem experiência)
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR DE VENDAS
|2
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|1
|TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TOSADOR
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|12
|VENDEDOR INTERNO
|8
|VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)
|1
|VIGIA (Freelancer)
|8
|VIGIA
|1
|VIGIA NOTURNO
|2
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CARPINTEIRO
|1
|ELETRICISTA
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|PEDREIRO
|3
|PINTOR
|1
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|6
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|ATENDENTE DE CAFETERIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|6
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|3
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|3
|COZINHEIRO (A)
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|PADEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|1
|ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)
|4
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|2
|CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|17
|VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)
|1
|VENDEDOR (A) (CNH B)
|1
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VENDEDOR PRACISTA
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)
|1
|AUXILIAR DE LOJA (PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
|2
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)
|1
|PROMOTOR DE VENDAS (PCD)
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|5
|ANALISTA DE PCP
|2
|ASSISTENTE DE COMPRAS
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|10
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|14
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|7
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|BORDADOR
|13
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|9
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|16
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|25
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|7
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|6
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|2
|DESENHISTA
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|2
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|MECÂNICO DE MÁQUINA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|18
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1
|REVISORA TÊXTIL (JEANS)
|1
|TECELÃ
|1
|VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES
|1
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|8
|RECEPCIONISTA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|5
|SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA
|1