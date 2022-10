Creci/PR promove evento de capacitação profissional em Apucarana; veja

Da Redação

Um evento realizado em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (20), pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis no Paraná, (Creci/PR) reuniu profissionais das mais diversas áreas, ligados direta ou indiretamente, aos processos de transações imobiliárias. O objetivo do evento é justamente o de ampliar os conhecimentos profissionais e promover a integração entre os profissionais e órgãos envolvidos para dar mais segurança para as empresas e as pessoas na hora de fechar os negócios imobiliários.

Participaram do evento, além de representantes do Creci/PR e da delegacia municipal do órgão em Apucarana, empresários do setor imobiliário, da construção civil, corretores de imóveis, funcionários de imobiliárias e representantes de órgãos públicos, além de arquitetos, profissionais e servidores municipais, ligados ao Ideplan e o vice-prefeito do município, Paulo Vital.

O presidente Creci/PR, Luiz Celso Castegnaro, destaca que a palestra traz um conteúdo técnico, de conhecimento obrigatório para todos os corretores, mas também fundamental para os demais profissionais envolvidos no mercado imobiliário, como forma de promover segurança para o mercado, principalmente, para os clientes desse mercado. Para Castegnaro, é uma forma também de o Creci/PR marcar as comemorações relativas aos 60 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. “É uma profissão muito honrada, que mobiliza quase 600 mil profissionais em todo o país e que movimenta quase 19% do PIB nacional e está intimamente relacionada à história de desenvolvimento de nossas cidades”, afirma.

O delegado municipal do Creci em Apucarana, Antônio Bertoli, por sua vez, destaca que o evento é importante para que todos possam conhecer mais sobre os procedimentos registrais para as transferências imobiliárias. “Procuramos agregar a todos os representantes de classes, desde a OAB a engenheiros e arquitetos, profissionais do Iddeplan, enfim, todos os envolvidos no processo transacional de imóveis e convidados”, diz.

“Quando a pessoa vai comprar um imóvel, por exemplo, ela está realizando o grande sonho da vida. Então, temos que estar muito bem preparados e conscientes para dar segurança e atendimento de qualidade a esse cliente” - Antônio Bertoli, delegado municipal do Creci - Antônio Bertoli, delegado municipal do Creci

Os profissionais e convidados assistiram a uma palestra e participaram de uma conversa com George Rodrigues da Silveira Neto. “Quando se fala de mercado de imóveis, estamos falando de muitos atores, da iniciativa privada e do poder público, do direito e da justiça. E aproximar esses atores todos gera mais rapidez e segurança nos processos, o que é bom para o mercado, para as empresas e para os clientes que compra, vendem ou alugam imóveis”, resume.

Veja a entrevista na íntegra:

