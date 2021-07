Da Redação

Crea-PR realiza evento on-line e gratuito

Estão abertas as inscrições para a 2ª Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e Geociências (Sepeag Digital) realizada pelo Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR).

Durante cinco dias - 9 a 13 de agosto - grandes lideranças e palestrantes do Brasil e do exterior estarão reunidos on-line para participar do evento que é 100% remoto e gratuito. A proposta do conselho é promover debates e troca de informações sobre os setores e manter os profissionais atualizados com as principais tendências, políticas públicas, desafios da profissão e novas tecnologias – no Brasil e no mundo.

“As palestras e painéis serão transmitidas ao vivo, pelo canal do Crea-PR no Youtube. Nosso propósito é levar informação atualizada e dinâmica para todos os profissionais interessados nos temas que trataremos”, explica o gerente de relações institucionais do Crea-PR, Claudemir Prattes. Entre os palestrantes confirmados estão a engenheira da computação da Google, Thaís Fabricio de Melo; os presidentes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Crea-PR, Joel Krüger e Ricardo Rocha de Oliveira; o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa; a diretora da Teach the Future no Brasil e diretora do núcleo brasileiro do Projeto Millennium, a maior rede de pesquisadores futuristas do mundo, Rosa Alegria; o palestrante Arthur Igreja – que irá falar sobre “Profissionais do futuro e as inspirações para evoluir”, entre outros convidados.

A cada dia da semana haverá um tema específico que orientará os conteúdos. Na segunda-feira, o assunto será empresariado e um dos destaques do dia será o ex-sócio do Banco Pactual, engenheiro civil Eduardo Moreira. Na terça-feira, os convidados – entre eles alguns internacionais, como a fundadora e CEO da mpt® (Mobilidade e Planejamento do Território) Paula Teles e o professor associado com Agregação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em Vila Real e investigador integrado no INESC TEC (Laboratório Associado no Porto Ramiro Gonçalves), ambos portugueses – irão falar sobre acessibilidade. Na quarta-feira, o tema do evento será encontro de lideranças, com a presença confirmada do vice-governador do Paraná, Darci Piana, do secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, e do secretário de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. A quinta-feira será dedicada ao tema jovens profissionais, com cases de profissionais que atuam no exterior, como o engenheiro agrônomo Renato Zardo Filho (EUA), engenheiro eletricista Álvaro Polati de Souza (Reino Unido), e a engenheira agrônoma Marília Cherobim Guiraud (Burkina Faso). E no último dia, além de Thais Melo e Sandoval Feitosa, a programação voltada ao tema profissionais terá a pesquisadora da Embrapa, doutora em Agronomia, Mariângela Hungria, o secretário técnico da Comissão de Pavimentos de Concreto do Instituto do Cimento e Concreto do Chile – ICH Maurício Salgado, e o gerente da Regional Sul da Associação Brasileira do Cimento Portland – ABCP, Alexsander Maschio.

Histórico

A Sepeag Digital foi criada em 2020 como uma resposta do Crea-PR à necessidade de manter os profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências conectados e atualizados durante a quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. Durante uma semana, foram ofertados painéis, debates, palestras e discussões sobre temas atuais e de interesse dos profissionais – ao vivo pela internet. A curadoria do evento, com formatos de conteúdo diferenciados e relevantes, motivou a participação maciça de profissionais das áreas atendidas pelo Crea e teve recorde de público – com mais de 3 mil inscritos e mais de 70 mil visualizações, com participantes de cerca de 30 países.

“A experiência tornou-se referência nacional e o Confea está seguindo esse mesmo modelo para um encontro em setembro, de forma digital. Isso nos mostra o quanto estamos conseguindo colocar nossos profissionais nesse novo mindset, com muitas interações pelo digital”, avalia Prattes.

Serviço:

Sepeag Digital

Data: 9 a 13 de agosto – das duas às cinco da tarde, e das sete às nove da noite. O evento é Horário: das 14h às 17h

das 19h às 21h

Local: Canal do Crea-PR no Youtube

Inscrições gratuitas

Mais informações: sepeag.crea-pr.org.br

Com a discussão sobre acessibilidade na terça-feira (10), a Sepeag terá também uma Mostra Fotográfica com o tema Retratos da Acessibilidade. Quem tiver interesse em participar, pode inscrever seus trabalhos. Todas as imagens que estiverem de acordo com o tema e o regulamento serão analisadas pela Comissão Organizadora da Mostra e poderão participar da exposição.

As fotos podem ser enviadas até o dia 23 de julho. De 27 de julho a 05 de agosto, os trabalhos ficarão disponíveis para votação do público.

O regulamento da Mostra e a ficha para envio das fotografias estão disponíveis aqui: https://www.crea-pr.org.br/ws/acessibilidade-fotos-2021 .

Para votar nos melhores trabalhos, o link será o mesmo.

A Mostra Fotográfica ficará disponível a partir de 10 de agosto, neste mesmo link das inscrições e também no site da 2ª Sepeag.