Crea-PR e Entidades promovem tarde de capacitação em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A capacitação acontece no auditório da Regional Apucarana, situado na Rua Guarapuava, 580, Centro

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) promove, em parceria com as Entidades de Classe da Regional Apucarana, nesta quinta-feira (15), uma tarde de capacitação sobre alterações de normativos que impactam a vida profissional a partir das 13h30, no auditório da Regional Apucarana, situado na Rua Guarapuava, 580, Centro.

continua após publicidade .

Haverá duas palestras com os seguintes temas: “Desvendando a nova NR-18 e sua aplicação com o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais”, com o Engenheiro de Segurança do Trabalho Rubens Patruni Filho, que é auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência.

Em seguida, o tema será “Responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa no Exercício Profissional”, com o dr. Robson Roberto A. Rothbarth, do departamento jurídico do Crea-PR.

continua após publicidade .

O dia encerra com mesa redonda entre os palestrantes e o presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira.

“É um evento voltado principalmente aos profissionais que são responsáveis por canteiros e execução de obras. A nova norma traz bastante impacto em relação à segurança desses canteiros. Então, a presença e participação dos profissionais que são responsáveis por serviços de Engenharia é de suma importância”, comenta o gerente da Regional Apucarana do Crea-PR, Engenheiro Civil Jeferson Antonio Ubiali.





continua após publicidade .

NR-18

Segundo Patruni Filho, desde janeiro, entrou em vigência o novo texto com algumas alterações da NR-18, norma reguladora que trata da segurança e saúde do trabalho na indústria da construção e sua aplicação frente ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

“A partir do dia 3 de janeiro de 2022, o texto da NR-18 entrou em vigência juntamente com o texto da NR-1, que traz esse gerenciamento dos riscos ocupacionais. Junto a esse gerenciamento, trouxe também a previsão de toda a empresa organizar e implementar um programa de gerenciamento de riscos – o PGR. Esse programa substitui os programas anteriores que nós tínhamos, como o PPRA e o PCMat”, explica.

O auditor fiscal vai destacar dados estatísticos de acidente de trabalho no Paraná e também abordar as novidades e diferenciais que constam do novo texto das normas, como a previsão de que haja projetos elaborados por profissionais qualificados em Segurança do Trabalho ou que sejam legalmente habilitados em Segurança do Trabalho.

continua após publicidade .

As inscrições podem ser feitas pelo link, e são gratuitas para os profissionais registrados no conselho.





Sobre o Crea-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos profissionais das áreas das engenharias, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de orientação e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.

Siga o TNOnline no Google News