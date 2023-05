Crea-PR define 25 propostas que serão apresentadas na Alep

Terminou nesta sexta-feira (26) em Apucarana o 8º Seminário Estadual do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC) e 4º Encontro Técnico de Lideranças do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). O evento que reuniu cerca de 150 lideranças das Engenharias, Agronomia e Geociências do Paraná fechou em 25 temas de projetos de Lei que serão apresentados para a Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná, na Assembleia Legislativa do Paraná no próximo dia 19 de junho.

O presidente do Crea-PR, Eng. Civ. Ricardo Rocha, e o diretor administrativo do Conselho e coordenador dos trabalhos da Frente Parlamentar, Eng. Agr. Clodomir Luiz Ascari, comemoram o envolvimento dos profissionais neste trabalho de levantamento de temas para os projetos, iniciado no começo deste ano. “O Paraná mais uma vez protagoniza uma ação de desenvolvimento e sustentabilidade que destacará ainda mais o Estado no cenário nacional e trará aos paranaenses mais segurança e qualidade de vida em diferentes frentes. Esta Frente Parlamentar tem como objetivo colaborar com a gestão pública por meio da visão e estudos de especialistas em assuntos que envolvam as Engenharias, Agronomia e Geociências. É a primeira frente do Brasil com esta propositura e a maior do Estado”, destaca o diretor do Crea-PR.

As 25 propostas de temas para projetos de lei estarão elencadas no site da Agenda Parlamentar do Crea-PR www.agendaparlamentar.crea-pr.org.br, a partir do dia 15 de junho.

