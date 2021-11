CRAS iniciam agendamento para emissão de RG; veja

Da Redação

Apucaranenses que precisam emitir a Carteira de Identidade ou Registro Geral (RG) poderão obter o documento de forma gratuita através do Programa Paraná Cidadão, uma feira de serviços públicos do Governo do Paraná que acontece entre os dias 1 e 3 de dezembro, no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), em parceria com a prefeitura.

Para ter acesso à emissão do RG, a pessoa deverá realizar agendamento prévio, que pode ser via telefone, junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência e, nos dias do evento, comparecer ao guichê de atendimento munida de certidão de nascimento ou de casamento, originais e sem rasuras.

O Programa Paraná Cidadão é desenvolvido pelo governo do Estado, através da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, em parceria com as prefeituras. O assessor de Comunicação do Paraná em Ação, Evilásio Pinheiro, fala sobre o assunto: ASSISTA:

Detalhes da organização foram definidos nesta segunda-feira (08/11), no gabinete municipal, durante reunião comandada pelo prefeito Júnior da Femac com técnicos das secretarias envolvidas na ação de promoção da cidadania. “O avanço da vacinação no município possibilitou a confirmação desta importante iniciativa que ofertará à população, em um mesmo local, mais de 30 serviços gratuitos do governo do Estado e também um mix de serviços municipais que ainda está sendo definido”, salienta o prefeito.

Além da emissão da carteira de identidade, que exige cadastramento prévio junto ao CRAS, haverá regularização de CPF e cadastramento para as tarifas sociais de água e luz, orientações nas áreas jurídica, de saúde, direitos humanos, defesa do consumidor, habitação, Nota Paraná e regularização de documentos junto ao Detran. Júnior frisa que a iniciativa do Governo Ratinho Júnior torna-se ainda mais relevante diante do quadro imposto pela pandemia. “Com certeza, o isolamento social impôs uma série de pendências a muitos cidadãos que agora, com o Paraná Cidadão, têm a oportunidade de regularizar em um único local, sem a necessidade de grandes deslocamentos”, pontuou o prefeito.

Serviço: O agendamento prévio para emissão da carteira de identidade deve ser feito no CRAS mais próximo. As pessoas que moram próximas ao CRAS I, que fica no Jardim América e abrange os bairros adjacentes, devem agendar o atendimento pelo whatsApp (43) 99967-0335. Quem mora nas proximidades do Residencial Sumatra, onde fica o CRAS II, deve agendar atendimento pelo whatsApp (43) 99654-8292. A população atendida pelo CRAS III da Vila Reis deve enviar mensagem pelo número (43) 99654-8481. Já no CRAS IV, da Vila Regina, o contato para agendamento deve ser feito pelo número (43) 99654-8467.

