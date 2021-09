Da Redação

Covid: Prédio da prefeitura será fechado para higienização

Após casos de Covid-19, o prédio da Prefeitura de Apucarana ficará fechado nesta sexta-feira (01/10) para higienização. Com isso, não haverá expediente e os funcionários trabalharão em home office.

A decisão foi tomada pelo prefeito Junior da Femac, após reunião com o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, e o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital. O prefeito pede a compreensão da população e solicita que os contribuintes busquem, nos casos possíveis, os serviços online disponibilizados no site da Prefeitura.

O prefeito também anunciou que, além dos 100 testes rápidos realizados ontem (quarta-feira), a Prefeitura coletou também material dos funcionários para a realização do exame PCR. “Os testes rápidos já apresentaram 16 resultados positivos em vários setores do prédio central. Estes funcionários foram imediatamente colocados em isolamento domiciliar, bem como aqueles que apresentaram sintomas”, frisa Junior da Femac.

O material coletado para o PCR, através de uma equipe da Saúde que foi deslocada para o Salão Nobre da Prefeitura, será encaminhado para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) e os resultados deverão sair entre domingo e segunda-feira. “Assim que os resultados chegarem e, em caso de positivo, os funcionários também serão colocados imediatamente em isolamento domiciliar”, reforça Junior da Femac.

Com todas as medidas que estão sendo tomadas, continua Junior da Femac, o atendimento ao público poderá ser retomado com segurança a partir de segunda-feira. “Estamos tomando todas as medidas para proteger os servidores e também os contribuintes que necessitam do atendimento presencial. Peço mais uma vez a compreensão da população, reforçando que neste momento esta medida é fundamental para salvaguardar a todos”, reitera Junior da Femac, acrescentando que a medida está restrita apenas ao prédio central onde trabalham cerca de 200 funcionários e que os serviços ofertados em outros prédios espalhados pela cidade funcionarão normalmente nesta sexta-feira.