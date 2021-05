Covid: Câmara Municipal suspende atendimento presencial

Continua após publicidade

A partir desta quarta-feira (26), o atendimento presencial na Câmara Municipal de Apucarana está suspenso. A medida foi tomada pelos vereadores e vereadora, em reunião realizada na manhã desta quarta, no gabinete do presidente Franciley Preto Godoi, Poim.

“Estamos passando por um momento muito difícil e complicado em nossa cidade e em todo o Estado do Paraná. A pandemia não acabou, os casos estão aumentando dia a dia, o número de óbitos está subindo, os hospitais estão no limite e o sistema de saúde sobrecarregado. Ontem confirmamos 170 casos de Covid-19 e 11 óbitos, em Apucarana. É um número alarmante. As medidas restritivas devem continuar, bem como os cuidados e, por isso, reunimos os vereadores e vereadora, debatemos o assunto e optamos por suspender o atendimento presencial. Assim vamos diminuir a circulação de pessoas nas dependências da Câmara afim de evitar a propagação da Covid-19”, explicou o presidente Poim. A mesma medida foi adotada pela Prefeitura de Apucarana e no Governo do Estado do Paraná.

Ao lado do presidente Poim estavam os vereadores Tiago Cordeiro, Luciano Facchiano, Molina, Rodrigo Recife e a professora Jossuela. “As sessões ordinárias e extraordinárias, em respeito ao princípio da publicidade, ficam mantidas com transmissão ao vivo. Em plenário, apenas servidores convocados para o trabalho legislativo, terão acesso”, justificou Poim. Com relação a presença da imprensa, ficou estabelecido que o acompanhamento das sessões poderá ser feito somente de forma virtual.

ATENDIMENTO REMOTO

Durante o período de restrição, que segue até o dia 14 de junho, o atendimento à comunidade na Casa de Leis será feito através do telefone (43) 3420 7000 ou através do site oficial www.apucarana.pr.leg.br.