Covid: Advogado de Apucarana morre por complicações

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Apucarana informou na manhã desta sexta-feira (28), que o advogado José Roberto dos Santos morreu aos 69 anos, em razão de um AVC, decorrente de complicações da Covid-19.

Roberto era carinhosamente chamado de Beto e muito conhecido em Apucarana e região. Não haverá velório e o sepultamento aconteceu no começo desta tarde em Ibiporã.

Beto é ex-marido da atual presidente da OAB Subseção de Apucarana, Albina Maria Dos Anjos.

A notícia da morte do advogado gerou grande comoção em Apucarana e região.

"Notícia muito triste. Beto era uma pessoa amável, sempre com uma boa energia, colega paciente e colaborador com a classe. Perde a advocacia, mas principalmente a família e os amigos. Meus sinceros sentimentos"

"Perda irreparável. Grande colega, amigo querido, pessoa carinhosa e preocupada. Meus sentimentos à família"

Prefeito lamenta morte do advogado José Roberto

O prefeito Júnior da Femac manifestou pesar nesta sexta-feira (28/05) pelo falecimento do advogado José Roberto dos Santos, aos 69 anos. Santos sofreu um AVC em decorrência de complicações geradas após contaminação com o novo coronavírus (Covid-19). O sepultamento aconteceu no início da tarde em Ibiporã.

“Com grande tristeza recebei a notícia de que mais uma pessoa do nosso meio perde a vida para este vírus. Dr. José Roberto sempre foi uma pessoa muito dedicada à família e à advocacia e sem dúvidas fará grande falta a todos. Deus conforte e fortaleça a todos familiares e amigos”, disse o prefeito de Apucarana.