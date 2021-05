Covid-19: Homenagem para apucaranense é realizada; veja

Continua após publicidade

Uma homenagem foi realizada na tarde desta segunda-feira (12), às 16h, para o apucaranense Regis Cardoso da Cruz, de 47 anos, que morreu vítima da Covid-19.

A homenagem aconteceu no estacionamento externo do Shopping CentroNorte, onde trabalhou durante anos como chefe de segurança. Ele também era o Papai Noel do Shopping, e fazia questão de todos os anos se transformar no 'bom velhinho.' A homenagem foi marcada por grande emoção. Veja:

tnonline

Em seguida o corpo de Regis foi sepultado no Cemitério da Saudade, de acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).