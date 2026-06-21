Costureira Elyana Bespalhok será sepultada neste domingo em Apucarana
Ela faleceu após complicações de saúde decorrentes da rejeição de uma cirurgia bariátrica
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 13:02:35 Editado em 21.06.2026, 13:02:31
Ela era muito conhecida em Apucarana e deixa uma filha, além de outros familiares - Foto: Arquivo Pessoal
O corpo da costureira apucaranense Elyana Paula de Oliveira Bespalhok, que morreu na tarde deste sábado (20), aos 50 anos, está sendo velada na Capela Mortuária Central de Apucarana e o seu sepultamento está marcado para as 16h deste domingo (21) no Cemitério da Saudade, em Apucarana (PR).
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Segundo relatos de amigos e familiares, Elyana estava internada no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. A costureira enfrentava complicações de saúde decorrentes da rejeição de uma cirurgia bariátrica.
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Ela era muito conhecida em Apucarana e deixa uma filha, além de outros familiares.