Costureira de Apucarana pede ajuda após marido sofrer AVC; saiba mais

Poliana e Jocimar Ferreira são moradores do Sumatra

Uma costureira, moradora do Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana, está organizando uma vaquinha após o marido sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Poliana Gomes Ferreira pretende construir um cômodo em sua residência, para poder trabalhar enquanto cuida do esposo.

A família entrou em contato com a reportagem do TNOnline e, conforme relato, Jocimar de Souza Ferreira já retirou um pedaço do osso do crânio. No entanto, o apucaranense precisará passar por mais uma cirurgia.

Ainda segundo a família, Jocimar "é um milagre", pois, apesar da gravidade do seu caso, ainda consegue comer, falar e está andando. "Mas ele é dependente, em relação a banho, preparar coisas para ele comer, se vestir", detalhou a irmã de Poliana.

A intenção da vaquinha é arrecadar dinheiro para que a esposa possa exercer sua profissão em casa e, com isso, ajudar nos cuidados com o marido. A família frisa que as doações não precisam ser necessariamente em dinheiro. "Acredito que se a pessoa tiver tijolos, areia e pedra. Em pouca quantidade o pouco se torna muito, quando a união auxilia".

Aqueles que puderem ajudar a família, podem realizar sua doação no vaquinha online (clique aqui), ou entrar em contato pelo telefone (43) 99914-9938, Poliana.

