Costureira de Apucarana morre por complicações da covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Familiares e amigos da costureira Aparecida Sontack, de 65 anos, lamentam sua morte. Ela foi mais uma vítima da Covid-19, em Apucarana.

Conforme informações de familiares, ela ficou por 22 dias internada no Hospital da Providência, mas não não resistiu ás complicações causadas pela doença e morreu neste sábado (29). Ela deixa o marido, uma filha e um neto, além de amigos que cultivou ao longo dos anos.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório será na Capela Central, das 11 às 13 horas, e o sepultamento será no domingo (30), às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais três óbitos e 167 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (28) em Apucarana. O município chega a 332 mortes provocadas pela doença e a 12.621 diagnósticos positivos do novo coronavírus.