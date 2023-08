Costureira de Apucarana morre aos 44 anos após luta contra o câncer

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A costureira Cláudia Vala morreu nesta segunda-feira (21) em Apucarana, no Norte do Paraná, após uma luta contra um câncer aos 44 anos. Autônoma, ela trabalhava em casa e deixa muitos amigos e familiares que lamentam seu falecimento precoce.

continua após publicidade

A morte foi confirmada pelo marido dela, Cloves Rossetti, em seu perfil nas redes sociais. "Com muita dor no coração venho avisar aos amigos que minha amada esposa Cláudia Vala veio a falecer", escreveu.

"Ela lutou até o último minuto contra o câncer e agora está ao lado dos que amamos e se foram! Obrigado, minha guerreira, por me tornar o homem que sou hoje", finalizou. A costureira lutava contra um câncer no útero desde o início do ano.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Aserfa: veja os sepultamentos desta terça-feira (22) na região

Cláudia está sendo velada na Capela Mortuária Central, e o sepultamento será realizado às 17 horas desta terça-feira (22), no Cemitério Municipal Cristo Rei. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

A apucaranense deixa o marido, um enteado e demais familiares. Nas redes sociais, amigos do casal também lamentam a perda: "Não tenho palavras pra te dizer o quão triste estamos com esta perda. Amamos demais a Cláudia Vala, sentimos muito por esta perda. Que Deus possa confortar o coração de todos. Ela foi muito guerreira", escreveu uma colega.

Ainda de acordo com o marido, Cláudia Vala estava internada desde o último dia 23 de julho, após complicações da doença.

Siga o TNOnline no Google News