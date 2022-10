Coruja-buraqueira e filhote são vistos em Apucarana; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os animais foram flagrados pelo pelo biólogo Felippe Repórter Selvagem no Contorno Sul, na estrada que dá acesso à Barra Nova

Uma coruja-buraqueira e seu filhote foram vistos na vila rural de Apucarana, na tarde desta segunda-feira (17). Os animais foram flagrados pelo biólogo Felippe Repórter Selvagem no Contorno Sul, na estrada que dá acesso à Barra Nova.

continua após publicidade .

"Hoje conseguimos fazer o registro dessa coruja-buraqueira com o seu filhotinho. Este é um animal com hábitos diurnos, embora tente evitar o calor do meio-dia. Elas ficaram nos observando", contou.

-LEIA MAIS: Tatu visita quadra de beach tênis em Apucarana e deixa alunos sem aula

continua após publicidade .

CURIOSIDADES

Conhecidas como símbolo de inteligência e mistério, as corujas têm sido imortalizadas há anos, tanto na literatura como no cinema. A athene cunicularia, comumente conhecida como coruja-buraqueira ou simplesmente buraqueira, é uma ave de rapina americana, da família dos estrigídeos. É uma coruja terrícola e de hábitos diurnos, embora tente evitar o calor do meio-dia.

Veja a filmagem feita por Felippe:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News