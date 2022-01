Da Redação

Um cortejo com cavalgada foi feito em homenagem ao apucaranense Jaime Ferreira, de 33 anos, que morreu nesta sexta-feira (7), na manhã deste sábado (08). Familiares e amigos do serígrafo, que era apaixonado pelos animais, saíram a cavalo da casa do apucaranense, localizada no Parque Bela Vista, e seguiram até o Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

A cavalgada passou por diversos pontos da cidade e emocionou a todos que acompanharam também de carro até o local do sepultamento. A homenagem foi organizada pelo amigo Jorge Luiz Genossi e outras pessoas próximas, e foi acompanhada por dois carros do trânsito de Apucarana.

Segundo a irmã de Jaime, Janaína Ferreira, ele vinha reclamando de dor de cabeça há cerca de três meses e procurou ajuda médica. "Ele piorou de uns tempos para cá e acabou sendo internado na UTI. Há uma semana ele tinha saído do hospital, após ter tido uma piora, mas a gente não sabe o que houve", conta.

continua após publicidade .

A família desconfia que o apucaranense teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas não afirma uma causa exata para a morte precoce de Jaime. Janaína conta sobre a paixão de Jaime pelos cavalos. "Ele sempre foi apaixonado pelos animais. Ele dizia: são meu bichinhos. Eu amo como se fosse um filho", recorda. O apucaranense deixa a esposa Valdirene da Rocha, dois filhos, Jamile e Brian, e diversos amigos.

Veja o vídeo do cortejo:

Cortejo com cavalgada homenageia apucaranense; Veja - Vídeo por: Reprodução