Corsa furtado em Califórnia é recuperado em Apucarana

Um veículo foi furtado em Califórnia na madrugada desta sexta-feira (5) e recuperado horas depois em Apucarana pela Polícia Militar (PM).

Um Chevrolet Corsa foi levado de um barracão no parque industrial da cidade por bandidos. O dono do veículo, Odair Neves, de 53 anos, contou que despertou com o barulho por volta das 4h20 e viu quando os ladrões faziam ligação direta no veículo.

A Polícia Militar foi chamada e iniciou buscas pelo carro, que foi localizado na região do Parque da Raposa. O carro estava com um pneu estourado. O veículo foi levado para a delegacia da Polícia Civil e devolvido ao dono.

O proprietário trabalha com marcenaria e usa o carro na rotina diária para transportar ferramentas. “Vou poder voltar ao trabalho normalmente agora”, diz o proprietário. Os autores do crime são procurados pela PM.

