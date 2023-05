Corsa é furtado na Barra Funda; dono pede ajuda para encontrar veículo

Da Redação

Cosa preto, com placas AHO-9822

No último sábado (13/5), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada após um morador de Apucarana, no Norte do Estado, perceber que seu carro havia sido furtado. A ocorrência foi registrada por volta das 17h10.

De acordo com as autoridades, o proprietário do veículo relatou que havia estacionado seu GM/Corsa, de cor preta, na Rua Geremias Lunardelli na Barra Funda, mas, ao retornar ao local, não encontrou seu automóvel.

Um banner de "carro roubado" está sendo compartilhado nas redes sociais para ajudar nas buscas pelo veículo. Até o momento desta publicação, o Corsa preto, com placas AHO-9822, ainda não havia sido encontrado.

A proprietário do veículo entrou em contato com a reportagem do TNOnline para pedir ajuda na divulgação. Qualquer informação sobre o automóvel pode ser repassada para a PM de Apucarana, através do 190, ou ainda pelo telefone (43) 99972-0846, Josevan.

fonte: Reprodução





