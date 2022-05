Corrida movimenta alunos da Rede Municipal de Apucarana

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana realizaram, na manhã deste domingo (15), a primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, edição de 2022. Cerca de 500 alunos, com idades entre 8 e 11 anos, de onze instituições de ensino, participaram das provas, no distrito do Pirapó.

continua após publicidade .

Desenvolvido desde 2015, o Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais tem como objetivo incentivar a prática do atletismo, que é a base para outras modalidades esportivas, entre as crianças. “Nós estamos muito felizes de retomar a realização da competição depois de quase dois anos de pandemia. Apucarana tem tradição no pedestrianismo e é um celeiro de novos atletas,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes, destaca que o circuito de corridas de rua é composto por três etapas classificatórias e uma final. “Além da etapa do distrito do Pirapó, teremos uma classificatória no Parque Jaboti em junho e outra no Jardim Ponta Grossa em agosto. Já a grande final será realizada em outubro, novamente no Parque Jaboti. As provas são sempre realizadas nos naipes masculino e feminino, com percurso de 400 metros para os nascidos em 2014, 600 metros para os nascidos em 2013 e 800 metros para os nascidos em 2012 e 2011,” detalhou.

continua após publicidade .

“Os estudantes que alcançarem as melhores colocações na final do circuito vão representar o nosso município na São Silvestrinha, em dezembro, em São Paulo. Nas duas últimas edições da prova nacional, as crianças apucaranenses deram um show e foram premiadas,” acrescentou o secretário municipal de esportes, José Marcelino da Silva (Grilo).

Os pais dos alunos compareceram em peso ao Pirapó, para torcer pelos seus filhos. “Foi uma festa muito bonita. O esporte, aliado à educação, tem o poder de transformar a vida das pessoas. Parabéns a todos os diretores, coordenadores e professores envolvidos na organização do evento,” congratulou o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Franciley Preto de Godoy (Poim).

“É muito bom ver que meu filho está tendo essa oportunidade de treinar atletismo, competir e, ao final, ser recompensado pelo seu esforço. O esporte é fundamental para a formação da criança,” disse Angélica Cláudia da Silva, mãe o aluno Kauan Felipe Silva Mariano, da Escola Municipal Augusto Weyand, que ficou em 2º lugar na categoria nascidos em 2013, naipe masculino.

continua após publicidade .

Os três melhores colocados em cada categoria, da primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, foram contemplados com troféus. “Mas todas as crianças receberam uma medalha de participação, independentemente da classificação que tenham alcançado,” disse a secretária de educação Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac aproveitou para convidar as famílias apucaranenses para prestigiarem a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, que será realizada no próximo sábado (21), em Apucarana. “As crianças irão competir a partir das 15 horas e os adultos a partir das 19 horas. As largadas serão todas realizadas na Praça Rui Barbosa, área central da cidade,” afirmou.

Classificação da primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais de Apucarana:

continua após publicidade .

Categoria masculino – nascidos em 2014

1º) Arthur Gracioli (Escola João Antônio Braga Côrtes)

continua após publicidade .

2º) Lucas de Andrade Campos (Escola José Idésio Brianezi)

3º) Luiz Benício Bueno Sanches (Escola José Idésio Brianezi)





continua após publicidade .

Categoria feminino – nascidas em 2014

1º) Bárbara do Amaral (Escola João Antônio Braga Côrtes)

2º) Ana Kemely (Escola José Idésio Brianezi)

continua após publicidade .

3º) Alice Nikitinieni (Escola Dinarte Pereira de Araújo)





continua após publicidade .

Categoria masculino – nascidos em 2013

1º) Adryan Gomes da Silva (Escola José Idésio Brianezi)

2º) Kauan Felipe Silva Mariano (Escola Augusto Weyand)

continua após publicidade .

3º) Davi Akira (Escola Braga Côrtes)





Categoria feminino – nascidas em 2013

continua após publicidade .

1º) Maria Eduarda Reis (Escola Vereador José Ramos de Oliveira)

2º) Giovana de Lima (Escola João Antônio Braga Côrtes)

continua após publicidade .

3º) Letícia Gimenes de Souza (Escola Mateus Leme)





Categoria masculino – nascidos em 2012 e 2011

1º) Pedro Henrique Neves (Escola Professor Durval Pinto)

2º) João Vitor Neves (Escola Professor Durval Pinto)

3º) Romero Eduwing (Escola Vereador José Ramos de Oliveira)





Categoria feminino – nascidas em 2012 e 2011

1º) Bianca Signolfi Santos (Escola Augusto Weyand)

2º) Beatriz Signolfi Santos (Escola Augusto Weyand)

3º) Yasmin Mesquita (Escola Vereador José Ramos de Oliveira)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.