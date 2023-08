Corrida de Rua: 3ª etapa do circuito reuniu mais de 400 alunos; veja

A quarta etapa do circuito acontecerá no dia 3 de setembro

Foi disputada nesse domingo (20) em oito categorias, a terceira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, competição promovida pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. A etapa, a antepenúltima do ano, reuniu mais de 400 alunos/atletas de nove escolas municipais e ocorreu na Rua Arthur Bernardes com largada e chegada defronte ao Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, com o percurso passando em frente à Escola Gabriel de Lara na Vila Orizzi.

continua após publicidade

Das oito categorias em disputa, alunos da Escola Fernando José Acosta conquistaram três vitórias. Na categoria 2012 feminino, a campeã foi Sara Manoeli. A aluna Maria Sofia obteve a primeira colocação na categoria 2013 e na categoria 2012 masculino, Ícaro Francisco Vieira ficou em primeiro lugar.

- LEIA MAIS: Conecta Apucarana: estudantes participam de oficinas e projeto

continua após publicidade

Eloisa Aragão, da Escola Humberto de Alencar Castelo Branco, foi à primeira colocada na categoria 2014 feminino, enquanto Laura Moreira, da Escola Augusto Weyand, subiu no lugar mais alto do pódio na categoria 2015 feminino.

Os outros vencedores da categoria masculina foram: Nicolas Emanuel (Escola José de Alencar – nascidos em 2013); Pedro Augusto Delgado (Escola Padre Antônio Vieira – nascidos em 2014); e Ottor Coluciuc (Escola Gabriel de Lara – nascidos em 2015).

Também participaram da terceira etapa os alunos/atletas das escolas José Brazil Camargo, Monsenhor Arnaldo Beltrami e Professora Maria Teresa Gebrim Preto.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Foto por Da Redação

continua após publicidade

“Realizamos mais uma etapa com muito sucesso, revelando novos campeões para o nosso atletismo pelas categorias masculina e feminina. Agora é se preparar para sediar a quarta etapa do circuito que acontecerá no dia 3 de setembro, às 9 horas, no Jardim Ponta Grossa”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News