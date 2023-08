Corrida das Escolas Municipais: 3ª etapa será no próximo domingo (20)

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação e da Secretaria de Esportes, realizará, no próximo domingo (20), a partir das 9 horas, a terceira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais em 2023. Ao todo, 458 estudantes, com idades entre 8 e 11 anos, devem participar das provas, que acontecerão nas proximidades da Escola Gabriel de Lara, na Rua Arthur Bernardes, Vila Orizzi.

O prefeito Júnior da Femac comemora o sucesso do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. “Nós criamos esse projeto há dez anos para incentivar a prática do atletismo, que é a base para diversas outras modalidades esportivas, entre as crianças de Apucarana. O número de inscritos cresce a cada edição, mostrando que os pequenos tomaram gosto pelo pedestrianismo. Tanto que, neste ano, nós tivemos que aumentar o número de etapas do circuito, de quatro para cinco, para que todos os interessados pudessem participar,” afirmou.

A terceira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais será disputada em quatro categorias, nos naipes masculino e feminino. Com percurso de 400 metros, a Categoria A reunirá os nascidos no ano de 2015. Já a Categoria B é destinada aos nascidos em 2014, que percorrerão um trajeto de 600 metros. Por fim, os nascidos em 2013 participarão da disputa na Categoria C e os nascidos em 2012 na Categoria D, ambas com percurso de 800 metros.

O secretário municipal de esporte, professor Tom Barros, convida a população a prestigiar e incentivar os atletas mirins. “Vamos realizar neste domingo a terceira etapa da competição, movimentando mais de quatrocentos alunos e revelando novos talentos para o nosso atletismo. A prova será disputada numa região mais central da cidade e volta a acontecer depois de vários anos nas proximidades da Escola Gabriel de Lara”, disse.

A terceira etapa será disputada em quatro categorias

