Corrente de oração em prol de Mateus Rossi mobiliza redes de Apucarana

Da Redação

Mateus Gabriel tem 23 anos e está internado em Londrina após sofrer um acidente no dia 29 de outubro

Uma corrente de oração vem mobilizando as redes sociais desde quinta-feira (3), em prol da recuperação do jovem Mateus Gabriel Rossi, de 23 anos, natural de Apucarana. De acordo com informações repassadas por amigos próximos à equipe do TNOnline, ele sofreu um acidente com um quadriciclo em Alvorada do Sul, região metropolitana de Londrina, no sábado, dia 29 de outubro.

continua após publicidade .

Ainda conforme informações de amigos próximos, o jovem caiu, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Ele precisou ser levado às pressas para o Hospital Evangélico, de Londrina, onde permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Para que ele se recupere rapidamente, a família e os amigos de Mateus pedem para que a comunidade intensifique as orações e publicam mensagens através das redes sociais.

continua após publicidade .

Veja alguns recados deixados no perfil do jovem apucaranense:

"Vamos intensificar nossas orações. Os médicos daqui disseram que só por milagre. Mas o médico dos médicos vai operar um milagre na vida do Mateus Gabriel e vamos ser testemunhas do amor e da misericórdia de Deus!".

"Peço a meus amigos do Face orações para meu sobrinho Mateus Gabriel e energias positivas, pois ele está precisando muito nesse momento! Desde já agradeço a todos".

"Estamos em oração pela sua vida, amigo!"