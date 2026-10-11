Corredor de Apucarana conclui a Maratona de Chicago nos EUA

Aos 63 anos, Celso Roberto Flores correu os 42 km em 4h12 e destacou a organização do evento norte-americano que reuniu 55 mil atletas

O empresário apucaranense Celso Roberto Flores, de 63 anos, completou neste domingo (11) a Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, uma das provas mais importantes do mundo que integram o circuito "Majors". O corredor finalizou o percurso de 42 quilômetros em 4 horas e 12 minutos. O evento contou com 55 mil atletas inscritos.

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A jornada de Celso no esporte começou aos 37 anos, motivado pelo falecido professor Juraci Pereira Barbosa, treinador da época. Desde então, participou de diversas edições da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, perdendo apenas cerca de quatro edições, além de meias maratonas em Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. No ano passado, o atleta se preparou para a Maratona de Buenos Aires, na qual obteve um bom resultado.

A preparação exige disciplina e treinos na madrugada, levantando às 3h30, 4h ou 5h da manhã. Para o desafio nos Estados Unidos, o apucaranense contou com uma equipe multidisciplinar, incluindo a treinadora Dercilene Terezinha, de Barroso (MG), o profissional de musculação Henrique Vilas Boas e uma nutricionista de Maringá. Ele também integra o grupo de corrida Pé Vermelho desde o início.

Sobre o momento de concluir a prova, o empresário destacou o sentimento de superação. "A hora que você passa aquela linha de chegada que venceu os 42 quilômetros, é uma coisa fantástica, uma emoção assim fora do comum", relatou. "A gente se emociona, aí você pensa na família, pensa nos amigos, todo mundo que colaborou para você poder fechar", complementou.

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Celso elogiou a estrutura da corrida norte-americana, que ofereceu hidratação a cada quilômetro ou quilômetro e meio, com isotônico, água, barra de cereal e gel de carboidrato. Além disso, destacou o uso de aplicativos para acompanhamento e descontos em restaurantes da cidade para quem apresentava a medalha.

Ele também avaliou o cenário das provas nacionais e a diferença de estrutura. "As maratonas aqui no Brasil são muito boas também. O que às vezes peca um pouco é na hidratação", explicou. "As pessoas não se inscrevem, eles copiam o número de outro e vão correr. Esse jeitinho que faz para poder correr, eles acabam consumindo mais água do que o previsto de pessoas que estão na maratona", observou.

Apesar do desgaste físico característico das provas de longa distância, o atleta planeja seguir no circuito internacional. "Fechei ela em 4 horas e 12 minutos, para mim está bom, pelo meu status de treino", avaliou. "Mas eu não vou deixar de correr essas Majors, que vale a pena", concluiu o apucaranense