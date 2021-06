Corpus Christi terá procissão motorizada em Apucarana; veja

Continua após publicidade

Em tempos de pandemia, o tradicional dia de Corpus Christi, que celebra o mistério da Eucaristia nesta quinta-feira (3), será diferente.

As missas serão em horários reduzidos e a entrega da hóstia no final de cada celebração, para evitar aglomeração. Todas as medidas foram adotadas para evitar a propagação do novo coranavírus.

O Padre Anderson Candido Bento, pároco da Igreja São Benedito, informou que a forte tradição da procissão com o tapete confeccionado pelos fiéis não acontecerá esse ano, assim como no ano anterior, para evitar aglomeração.

Dom Carlos celebrará às 9h30 a missa na catedral e depois vai conduzir a Procissão Motorizada, que começa às10h, e que vai percorrer ruas do centro da cidade.

O Padre ainda informou que uma ação concreta foi idealizada por todos sacerdotes de Apucarana e as paroquias vão arrecadar fraldas geriátrica que serão distribuídas no hospital e também no Lar São Vicente de Paulo.

Confira os horários das missas na Catedral no dia de Corpus Christi:

7h30/ 8h30/9h30/procissão motorizada às 10h/16h00/17h00/18h00. Também haverá celebrações nas paróquias.

A repórter Lis Kato conversou com o padre, veja a entrevista