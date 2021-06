Corpus Christi em Apucarana: veja o que abre e o que fecha

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (3) é comemorado o feriado de Corpus Christi pela Igreja Católica. Alguns estabelecimentos estarão fechados e parte do comércio de Apucarana funcionará com horários especiais. Confira:

Supermercados:

Os supermercados atendem na quinta-feira em horário especial, das 8h30 às 20h.

Comércio:

O comércio de rua estará fechado no feriado (3). Na sexta-feira (4) e sábado (5) funcionará normalmente das 9h às 18h.

Shopping

As lojas do Centronorte e a praça de alimentação ficaram abertas das 11h às 20h. O consumo é permitido no local. No domingo o shopping ficará fechado, conforme decreto do Estado para evitar a propagação do novo coronavírus.

Banco:

As agências bancárias estarão fechadas. Vencimento de contas e pagamentos serão prorrogados para o próximo dia útil, sexta-feira (4).

Prefeitura:

A Prefeitura mantém as repartições fechadas, além de serviços e atrativos culturais suspensos ou reduzidos para conter a proliferação do novo coronavírus.

