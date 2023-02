Corpo é encontrado no Lago Jaboti em Apucarana; veja

Da Redação

Mais um corpo foi localizado nesta quarta-feira (15), em Apucarana, no norte do Paraná. Desta vez, um pedestre que caminhava pelo Lago Jaboti avistou um cadáver boiando e chamou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h45. Este é segundo cadáver localizado na cidade. Pela manhã, um idoso foi encontrado morto no Lago Schimdt.

De acordo com os bombeiros, o corpo estava boiando próximo a margem do lago, quando foi avistado por um pedestre que passava pelo local e acionou as autoridades. No gramado foi encontrada uma carteira que pode ajudar na identificação. A suspeita é que ele tenha se afogado no lago, entretanto a causa da morte será confirmada somente após exame realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) para onde o corpo foi encaminhado. A Polícia Civil também foi acionada e investiga o caso.

"Chegamos no local e o corpo já estava flutuando na água, próximo as margens do lago. Trata-se de um homem de aproximadamente 40 a 45 anos, sem indícios de agressão ou de homicídio. Pelo que a Polícia Civil apontou, deve ser um acidente, um afogamento. Mas isso será comprovado após a investigação", relatou o tenente Augusto Marks Batista.

Ainda conforme o tenente, o corpo não apresentava rigidez cadavérica, o que pressupõe que o afogamento tenha ocorrido há pouco tempo. "O local onde o corpo foi encontrado dava pé. Mas não sabemos se ele se afogou em outro ponto do lago e foi arrastado pela correnteza até o local onde foi localizado", comentou o tenente.

Veja a transmissão ao vivo do local:

Família confirma identidade de homem encontrado morto no Schmidt

O corpo de um homem foi encontrado no Lago Schmidt, localizado na região Norte de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (15). Pessoas que passavam pelo local perceberam que havia um corpo boiando e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Subtenente Leal, familiares que procuram por um idoso, desaparecido desde a última segunda-feira (13) em Apucarana, teriam relatado à equipe do Corpo de Bombeiros que reconheceram o corpo como sendo do parente.

A identificação foi confirmada pela filha da vítima Sodreia da Silva. Segundo ela, o pai, Joaquim Pereira da Silva de 75 anos, seria o homem encontrado no Lago Schmidt nesta manhã.

