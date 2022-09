Corpo é encontrado em propriedade rural de Apucarana

Da Redação

A polícia está no local e investiga a causa da morte

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil de Apucarana foram até uma chácara na região do Contorno Norte, no final da manhã desta sexta-feira (9), pois um homem foi encontrado morto na propriedade. A ocorrência está em andamento. Conforme apurou a reportagem, o corpo do homem estava em um matagal.

O rapaz, de 39 anos, era motorista e morador de Santa Catarina. A polícia descobriu que o ele conduzia um caminhão carregado com porcos, que seriam entregue em Cambira, e que foi encontrado às margens da PR-170, no Contorno Norte, próximo ao Posto de Combustíveis, na tarde de quinta-feira (8).

A empresa dona do veículo foi acionada, uma pessoa foi encaminhada até onde estava o caminhão e providenciou a entrega da carga e desde de quinta, buscas eram realizadas, porém, o motorista de Santa Catarina foi encontrado morto no final desta manhã, na propriedade rural.

Familiares do caminhoneiro, Amarildo Nunes Ribeiro, foram avisados, e um primo dele, que mora em Arapongas, acompanha a remoção do cadáver. A princípio, não existem marcas de agressão no corpo dele. As causas da morte serão apuradas.

Luto em Apucarana

Morre em Apucarana, Marli Antunes, aos 54 anos

Morreu nesta sexta-feira (9), a apucaranense Marli Antunes Correia, de 54 anos. Ela estava internada no Hospital São Marcos em Maringá e lutava contra um câncer.

Marli trabalhou por muitos anos no setor financeiro de uma empresa de Apucarana. De acordo com uma amiga, ela era ministra e atuava como catequista na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, pois “amava ter compromisso com Deus”.

Familiares e amigos chegaram a realizar uma corrente de oração nas redes sociais pedindo por sua cura. Marli deixa marido, filhos, netos e muitos amigos. Às 12h, será realizada uma missa de exéquias na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

