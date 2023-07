Corpo de mulher morta a tiros pelo ex-marido é velado em Apucarana

Vítima de feminicídio na madrugada deste sábado (15) em Apucarana, Beatriz Cristina Domingues, de 22 anos, é velada na capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece no domingo (16), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana. As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Vítima de feminicídio foi morta na frente de dois filhos pequenos

O crime foi registrado em uma residência na Rua João Domenico Salgado, no Loteamento Sanches dos Santos, durante a madrugada. O principal suspeito já foi identificado. É o ex-marido da jovem, que está sendo procurado pela Polícia Civil.

continua após publicidade

Segundo boletim da PM, a mulher estava em uma casa no Loteamento Sanches dos Santos participando de uma confraternização. Por volta das 2 horas, ela pediu um táxi. Quando o veículo chegou - um Toyota Corolla-, o ex-marido apareceu armado na companhia de mais dois comparsas, além do taxista. Ele matou a ex-mulher a tiros no banheiro da residência, onde ela tentou se esconder. As crianças estavam dormindo em um colchão na sala. Mais quatro pessoas estavam na casa.

Segundo informações nas redes sociais, Beatriz trabalhava com aplicação de cílios. Ela é natural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, afirma que o autor do crime foi identificado e que a polícia faz buscas nesse momento. O taxista que levou o criminoso foi preso por suposta participação no crime e os dois comparsas que estavam com ele também estão foragidos.

"Tudo se encaminha para a confirmação de um caso de feminicídio", disse nesta manhã, assinalando que a mulher tinha boletins de ocorrência por violência doméstica contra o suspeito.

Siga o TNOnline no Google News