Corpo de Maria Helena foi jogado em um poço, diz Thomas; policia faz buscas

ATUALIZAÇÃO (12:00)

Corpo de Maria Helena foi retirado e poço indicado por Thomas. Leia aqui





A Polícia Civil de Apucarana realiza buscas na manhã deste sábado (2) para tentar localizar o corpo da manicure apucaranense Maria Helena de Carvalho de 28 anos. O marido dela, Thomas de Oliveira de Melo, de 32 anos, confessou o crime para os policiais e indicou que o corpo foi jogado em um poço, na zona rural da cidade.

Os policiais fazem buscas na área do Residencial Belvedere, em local indicado por Thomas. O corpo de Maria Helena teria sido enrolado em um cobertor. O Corpo de Bombeiros de Apucarana dá apoio aos policiais para resgatar o corpo de dentro do poço.

O delegado Marcus Felipe repassou que durante o trajeto Thomas já contou detalhes de como o crime aconteceu. Ele disse que após uma briga ele então esganou a mulher até a morte, com um golpe 'mata leão'.



"Ele contou que começaram uma discussão que envolvia dinheiro, depois ela foi dormir, ele estava deitado no sofá, porém a Maria teria levantando e começou novamente a discussão. Ele falou que ela teria pegado uma faca, ele então puxou a mulher e esganou ela. Ele ainda disse que levou corpo dela até um espaço no térreo do prédio onde moravam, levou os filhos para escola e depois retirou o corpo dela e jogou em um poço. Tudo o que ele falou só confirmou as investigações, de que ele cometeu o crime, " detalha o delegado.

A polícia com o apoio dos Bombeiros devem realizar buscas nesta manhã em um lugar que ele realizou um trabalho.

Thomas havia fugido da cidade, mas foi preso em Santa Catarina em março. Ele foi transferido para Apucarana na noite de sexta-feira (1).