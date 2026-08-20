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Corpo de jovem de Apucarana que estava desaparecido é achado em Rolândia

Murilo estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (14) quando foi visto entrando em um veículo branco no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corpo de jovem de Apucarana que estava desaparecido é achado em Rolândia
Autor Murilo Henrique Romeiro de Carvalho tinha 28 anos e possuía algumas passagens pela polícia - Foto: Redes Sociais

O corpo do apucaranense Murilo Henrique Romeiro de Carvalho, 28 anos, foi localizado pela polícia no início da tarde desta quinta-feira (20) em uma localidade de Rolândia (PR).

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Murilo estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (14) quando foi visto entrando em um veículo branco no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana. Após constatar o desaparecimento, a família registrou boletim e divulgou o fato nas redes sociais e em grupos de WhatsApp de Apucarana e região na tentativa de localizar o rapaz.


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Corpo de jovem de Apucarana que estava desaparecido é achado em Rolândia
AutorFoto: Redes Sociais

A Polícia Civil investiga o caso, que é tratado como homicídio. Detalhes sobre o local onde o corpo foi localizado e como pode ter se dado a morte ainda não foram divulgados pelas autoridades, que seguem em diligência.

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O corpo do apucaranense foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde passará por exame de necropsia antes da liberação para velório e sepultamento.

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Corpo de jovem de Apucarana que estava desaparecido é achado em Rolândia
AutorFoto: PCPR

Murilo possuía passagem por diversos delitos e, inclusive, já tinha sido condenado pela Comarca de Apucarana por dupla tentativa de homicídio.


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