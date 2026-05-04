Corpo de idoso é encontrado em imóvel no centro de Apucarana
PM e Polícia Científica foram acionadas; homem foi encontrado por sobrinho
O corpo de um idoso foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (04) em uma residência na Rua Galdino Gluck Junior, no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência.
O idoso, que teria 69 anos, foi encontrado por um sobrinho em avançado estado de decomposição. Ele não era visto há pelo menos nove dias pelos familiares, segundo as primeiras informações.
Não há sinais de violência e a morte teria ocorrido por causas naturais. A situação será investigada pela Polícia Civil.