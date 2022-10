Corpo de homem pode ter sido desovado em estrada rural, diz polícia

Da Redação

O assassinato de Leandro Rodrigo Rodrigues, 33 anos, encontrado morto na manhã desta segunda-feira (24) em uma estrada rural na região do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, norte do Paraná, ainda é um mistério para a Polícia Civil que tenta identificar a autoria e motivação do crime.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), a possibilidade de o homicídio ter ocorrido em outro local e de o corpo ter sido desovado na região do Dom Romeu não é descartada.

A gente já iniciou o procedimento básico, solicitou perícia no local, acionamos o Instituto de Criminalista e o Instituto Médico Legal (IML). Agora vamos intensificar as investigações. Tudo leva a crer que largaram o corpo naquele local, mas isso ainda deve ser apurado" - Marcus Felipe da Rocha Rodrigues,

De acordo com a PM, Leandro tinha aproximadamente dez antecedentes por crimes como furto, receptação e roubo e também era usuário de drogas. Além disso, em 2019, ele levou um tiro na barriga motivado por acerto de contas.

"Não temos ainda uma linha de investigação, não dá parta dizer que o assassinato tenha relação com esses crimes", disse o delegado-chefe.

O local onde o corpo foi encontrado também dificulta a apuração dos fatos, já que não há câmeras instaladas nas imediações. A polícia pede ajuda da população com informações que possam colaborar com a investigação. "Se alguém tiver informação, por favor, entre em contato conosco. As denúncias são registradas de maneira sigilosa", disse o delegado.

fonte: TNonline Instituto de Criminalista esteve no local para colher informações

CORPO FOI ENCONTRADO POR PEDESTRE

Uma pessoa que passava pelo local viu o cadáver em meio ao lixo, e chamou a Polícia Militar (PM). "Fomos acionados via 190, por uma pessoa que passou pelo local. Aqui encontramos o corpo, com diversas perfurações, fizemos o isolamento e acionamos os órgãos competentes. Havia marcas de tiros na cabeça e braços", disse o soldado Bertoli.

Leandro Rodrigo Rodrigues morava na região do Jardim América. De acordo com o setor de homicídios da 17ª SDP, pelo menos cinco tiros atingiram a vítima, a maioria dos disparos no rosto, acertando inclusive o olho dela. O corpo estava na estrada que é ponto de descarte irregular de lixo, como retalhos, entulhos, móveis e roupas.

