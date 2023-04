Corpo de homem encontrado no Parque da Raposa é identificado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo foi encontrado na quarta-feira

Foi identificado o corpo encontrado na última quarta-feira (12) na represa do Parque da Raposa, zona leste de Apucarana. Trata-se de Marcelo Guilherme do Caio, 35 anos. Ele era morador das imediações do parque.

continua após publicidade .

Segundo familiares informaram, Marcelo - que residente no Residencial Parque da Raposa-, havia sido pela visto pela última vez no domingo (09), quando afirmou que iria até o parque catar latinhas. Acredita-se que ele tenha morrido nesta data.

LEIA MAIS: Vice-prefeito da região é preso por não pagar pensão alimentícia

continua após publicidade .

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana aponta afogamento como causa morte de Marcelo. Lacerações encontradas na face, que levantaram suspeita que ele tivesse sido vítima de algum crime, ocorreram pós-morte. Uma pessoa que passava viu o corpo boiando na água e acionou o Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate.

O corpo de Marcelo será sepultado neste sábado (15), as 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Siga o TNOnline no Google News