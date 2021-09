Corpo de homem é encontrado na Caixa de São Pedro; Vídeo

Da Redação

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (26), ao lado do campo de futebol, localizado no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana. Moradores da região foram até o local para jogar futebol e acabaram encontrando o homem caído perto de uma árvore.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e investigadores estiveram no local e fazem a perícia para verificar se a morte do homem pode ter sido um homicídio. A princípio, o corpo apresenta sinais de violência, como arranhões e escoriações.

O investigador Roberto Francisco, chefe do setor de homicídios da PC, acredita que o corpo tenha sido deixado por volta das 10 horas da noite deste sábado ou durante a madrugada. "É prematuro afirmar a causa da morte. Há sinal evidente de que o homem foi arrastado da via asfaltada até o local que foi deixado. Isso foi possível constatar. Além disso, vários moradores não reconheceram o homem, que estava sem documentos e ainda não foi identificado", explica.

A equipe do Instituto Médico-Legal (IML) também esteve no endereço e removeu o corpo para realizar a necropsia, que vai apontar a causa da morte.

