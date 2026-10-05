Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Jardim Ponta Grossa em Apucarana
Samu constatou o óbito; Polícia Civil e perícia foram acionadas para investigar as circunstâncias da morte
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5) em um terreno baldio no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A área, localizada no cruzamento das ruas Getúlio Vargas e Olavo Bilac, foi isolada pela Polícia Militar logo após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comparecer ao local e constatar o óbito.
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O cadáver foi localizado por um morador da região, que imediatamente acionou as equipes de emergência. Nos primeiros momentos do atendimento, surgiu a suspeita de que a vítima morasse nas redondezas, mas essa hipótese não pôde ser confirmada preliminarmente pelas autoridades policiais.
O local permaneceu isolado e preservado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. As equipes de perícia foram acionadas para realizar os levantamentos iniciais, que serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte, bem como para confirmar a identidade do homem.
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