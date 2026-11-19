O corpo da costureira Cíntia Silveira da Costa foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para velório e sepultamento. Ela desapareceu em maio de 2025, teve seu corpo localizado apenas em fevereiro deste ano. O autor do assassinato permanece preso. O velório ocorreu na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento no Cemitério Portal do Céu.

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A confirmação da liberação foi repassada à mãe de Cíntia, Silvia Regina Silveira da Costa, pela Defensoria Pública e posteriormente ratificada pelo advogado da família. O laudo do exame de DNA, necessário para atestar a identidade de Cíntia, já havia sido concluído há cerca de um mês. "É uma mistura de tristeza e alívio", comenta Silvia.







Silvia Regina Silveira da Costa, mãe de Cíntia - Foto: TNONLINE Silvia Regina Silveira da Costa, mãe de Cíntia - Foto: TNONLINE

Segundo ela, a perda afeta profundamente a estrutura familiar. A costureira deixa três filhos, de sete, nove e treze anos, que agora estão sob os cuidados exclusivos da avó materna. Silvia conta que as crianças estão desesperadas e sentem muito a falta da mãe, dor que se intensificou com a proximidade do sepultamento. Para lidar com o trauma prolongado, tanto a avó quanto os três netos estão recebendo acompanhamento psicológico. "Cíntia era meu braço direito, minha grande amiga e a pessoa que sempre me ajudava", afirma.

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RELEMBRE O CASO

Cíntia Cristina Silveira da Costa desapareceu no dia 25 de maio de 2025. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o assassinato da costureira ocorreu após uma briga motivada pela recusa de uma carona. Clique aqui e leia mais.









