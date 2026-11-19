Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na Rua Bayton; vítima sofreu escoriações e um corte no rosto

Um menino de 12 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira (19) após sofrer uma queda de bicicleta na Rua Bayton, no Jardim Trabalhista, em Apucarana. O acidente aconteceu próximo ao Colégio Estadual Padre José Anchieta, os funcionários foram os responsáveis por acionar o socorro logo após o acidente.

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A equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) do Corpo de Bombeiros encontrou a vítima consciente e orientada no local. O garoto sofreu escoriações e um corte no rosto.

Após receber os procedimentos de primeiros socorros ainda na via pública, o menino foi encaminhado pela ambulância dos bombeiros ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Apucarana para passar por avaliação médica detalhada.