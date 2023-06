Corpo de Bombeiros é acionado após carro pegar fogo em Apucarana

Um carro pegou fogo e ficou com a parte dianteira completamente destruída na tarde desta quinta-feira (1º), em Apucarana, no Norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 14 horas, para atender a ocorrência registrada no Jardim Aeroporto.

Ao chegarem no local, os socorristas se depararam com um Fiat Stilo queimado no estacionamento do Condomínio Residencial Dom Ângelo. De acordo com o sargento Romão, as chamas já haviam sido combatidas pelo proprietário do veículo, com a ajuda de extintores e água.

"Com as chamas já combatidas, apenas fizemos uma averiguação e vistoria técnica, porque ainda havia um pouco de fumaça", explicou o sargento sobre a atuação da corporação.

O incêndio teria começado no motor do veículo, conforme relato do proprietário. Ele teria tentado agir rapidamente, mas as chamas se espalharam e destruíram a parte dianteira do automóvel. Conforme Romão, o carro precisará ser guinchado.

