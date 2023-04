Corpo de Bombeiros é acionado após acidente na BR-376, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente entre dois carros foi registrado no início da noite desta sexta-feira (14), na BR-376, em Apucarana, norte do Paraná, em frente ao centro de distribuição da Unifrango, na saída para Califórnia.

continua após publicidade .

Uma equipe do Siate chegou a ir no local, porém, as motoristas envolvidas na batida não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico. De acordo com testemunhas, a colisão foi lateral e os dois carros estavam no mesmo sentido, de Califórnia a Apucarana.

-LEIA MAIS: Corpo de homem encontrado no Parque da Raposa é identificado

continua após publicidade .

Após o choque entre os veículos, o Toyota Corolla, conduzido por uma moradora de Apucarana, de 27 anos, foi parar no mato, às margens da rodovia. O HB20, em que dirigia uma moradora de Califórnia, de 25 anos, apenas rodou e parou no sentido contrário da pista.

As duas mulheres envolvidas no colisão contaram que estavam a caminho do trabalho.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros também se deslocou ao local e prestou apoio. Uma das vias sentido a Apucarana ficou interditada durante o atendimento.

Siga o TNOnline no Google News